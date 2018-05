Auf Tigerjagd: Autos für die Maharadschas von heute

Rolls-Royce hat redlich versucht, es spannend zu machen. Häppchenweise wurden Informationen zur neuen Modellreihe veröffentlicht, die erste der Marke mit Allradantrieb. Über viele wurde – zumindest für die Branche und die geneigte Kundschaft – ein Spannungsbogen mit immer neuen Teasern und Meldungen errichtet.



Als der Rolls-Royce Cullinan (benannt nach dem bislang größten gefundenen Diamanten) Ende der vergangenen Woche schließlich in London präsentiert wurde – prospektive Kunden durften ihn schon vorher in Einzelterminen begutachten –, da sah er genau so aus, wie man ihn sich von Anfang an vorgestellt hatte.



Und das liegt gar nicht an der Einfallslosigkeit seiner Designer.



Das SUV-Format – in dem Fall mit über 5,3 Metern Länge, mehr als 1,83 Metern Höhe, Leergewicht: 2660 Kilogramm – schließt einen irgendwie zurückhaltenden oder eleganten Auftritt wohl von vornherein aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)