Fête Impériale mit leuchtenden Pferden

Wien. Leuchtende Pferde und einen sprechenden Lipizzaner werden die Besucher der diesjährigen Fête Impériale, dem Sommerball der Spanischen Hofreitschule, am 29. Juni erleben. Das kündigte Elisabeth Gürtler, Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, am Montag an.

Die neunte Ausgabe des Balls steht im Zeichen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt. Dementsprechend sind Sterne ein wichtiges Gestaltungselement. So wird unter anderem ein dem Stil von Kaiserin Sisi nachempfundenes Kleid präsentiert und die Debütantinnen werden mit blauen Schärpen mit goldenen Sternen einziehen.

Außerdem werde eine Reihe von Politikern erwartet. „Wir haben viele große Europäer aus verschiedenen Disziplinen sowie Diplomaten eingeladen, zudem rechnen wir mit zahlreichen der österreichischen Ministerinnen und Ministern bei der Fête Impériale“, sagt Gürtler. Auch die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat zugesagt.

Sie wird im Zuge der Eröffnung mit dem „Prix d'Ecole Espagnole d'Equitation de Vienne“ für ihre Verdienste rund um den Reit- und Pferdesport ausgezeichnet. Die Ballgäste dürfen sich auch auf die „Inflatable Horses“ aus Spanien freuen, eine Lichtinstallation, die bei der Eröffnung zu sehen sein wird. Als „besonderer Höhepunkt“ wurde am Montag außerdem ein sprechender Lipizzaner angekündigt. Moderator Alfons Haider wird in Dialog mit dem Hengst „Maestoso Superba“ treten.

Klimaanlage und Sommer-Fräcke

Falls es eine besonders heiße Sommernacht werden sollte, ist für Abkühlung gesorgt, versicherte Gürtler: „Der Ruf, dass es bei der Fête Impériale sehr heiß wäre, hängt uns ein wenig nach. Natürlich ist es warm, schließlich ist es ein Sommerball, aber in der Winterreitschule haben wir eine Klimaanlage.“ Auch die Bereiter der Spanischen Hofreitschule müssen heuer nicht schwitzen. Sie werden erstmals ihre neuen Reitfräcke in leichter Sommerqualität ausführen.

