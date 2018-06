Wenn Hippies und ihre Autos alt werden

Es ist so eine Sache mit der Revolution. P. zum Beispiel: Als er jung und wild war und Haare hatte, wollte er die Welt aus den Angeln heben und weit nach links schieben. Mit einem alten VW-Bus fuhr er durch Europa, vornehmlich in die Niederlande und anschließend ins warme Italien, nebelte sich und die Welt mit dem in den Niederlande gekauften Tabakzusatz ein und bezeichnete jemanden schon als Spießer, wenn der einmal im Jahr zum Friseur ging.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2018)