Bewerte mich: Wie wir uns freiwillig an den Pranger stellen

Soziale Medien sind nichts für schwache Nerven. Vor allem nicht, wenn man ein Teenager ist. „Du bist so eine Nutte und redest hinter einem her“, „Deine Mutter muss dir ins Gesicht geschlagen haben“, „Dein Gesang hört sich an wie ein Jaulen“ oder „Ich glaube, du hasst mich, obwohl ich dir nicht einmal was getan habe“. Nachrichten wie diese sind keine Seltenheit in der App Tellonym. Sie werden nicht einfach in den Äther geschrieben, sondern sind gezielt an Personen gerichtet. Meist Jugendliche (aber auch Erwachsene) setzen sich dem virtuellen Pranger aus – freiwillig –, indem sie sich registrieren und damit quasi um anonymes Feedback betteln. „Tellonym ist der ehrlichste Ort im Internet. Finde heraus, was deine Freunde von dir halten“, wird die App online beworben. Was genau dieses Herausfinden mit uns macht – als Gesellschaft und mit jedem einzelnen –, bedenken dabei die wenigsten.