Spike Lee: Jedes Recht, wütend zu sein

Wenn von afroamerikanischem Kino die Rede ist, fällt ein Name stets als erstes – und das seit über 30 Jahren. Mit „She's Gotta Have It“ wurde Spike Lee 1986 über Nacht zum Regie-Star, es folgten Filme wie „Do the Right Thing“, „Jungle Fever“, „Malcolm X“, „25 Stunden“ oder „Inside Man“, außerdem gefeierte Dokumentationen (über Hurricane Katrina oder Michael Jackson), eine auf seinem Debütfilm basierende Netflix-Serie sowie ein Ehren-Oscar. Nun meldet sich der 61-Jährige mit „BlacKkKlansman“ zurück, seinem stärksten Spielfilm seit Jahren.



Ihr neuer Film „BlacKkKlansman“ spielt in den 70er-Jahren, doch die Geschichte rund um den Ku-Klux-Klan ist von erschreckender Aktualität. Hätte Sie der Stoff auch zu Zeiten Obamas derart interessiert?

Spike Lee: Eine solche Hypothese macht für mich wenig Sinn, denn dass sich Jordan Peele und seine Firma die Rechte an dieser Story gesichert und sie mir angeboten haben, ereignete sich ja nicht grundlos erst nach der Wahl Trumps statt vor fünf Jahren. Unter einem Präsident Obama hätte ein solcher Film natürlich anders gewirkt, allerdings auch nur bedingt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)