Diana, Falco und James Dean: Hätten sie ihre Unfälle heute überlebt?

Vom Schriftsteller und Nobelpreisträger Albert Camus ist keinerlei Faible für Autos bekannt. Er besaß nicht einmal den Führerschein. Beeindruckte ihn der Wagen, mit dem ihn Michel Gallimard, der Neffe seines Verlegers, am 4. Jänner 1960 in seinem Haus in der Provence abholen kam?



Davon kann man ausgehen. Der Facel Vega war pure Extravaganz, ein französisches Edelfabrikat mit dem Appeal eines US-Straßenkreuzers. Das Coupé mit Chrysler-V8 unter der langen Motorhaube war stark genug, um es mit dem Stolz von Ferrari und Mercedes aufzunehmen. In ein solches Auto steigt niemand ein, ohne es ein bisschen zu bewundern. Und sei es, um den Besitzer nicht zu kränken.



Camus, 46, stieg ein, obwohl er ein SNCF-Ticket in der Tasche hatte. Es sollte nach Paris gehen, hinter Gallimard und Camus saßen Frau und Tochter des Fahrers. Die geschätzten 150 km/h, von denen später ein überholter Lkw-Fahrer berichtete – keine Sache für den über 300 PS starken Facel. Wohl eine Demonstration der Beschleunigung, um dem berühmten Existenzialisten am Beifahrersitz ein wenig die Denkerstirn zu glätten.



Allerdings eine Herausforderung für die Fahrkünste, denn die Straßen sollen an diesem Tag im Jänner glatt gewesen sein, wenn es nicht überhaupt ein Reifenplatzer war, wie vielfach berichtet wurde. Der Lkw-Fahrer sieht das Auto jedenfalls „Walzer tanzen“, dann kracht es gegen eine Platane am Straßenrand. Camus ist sofort tot, Gallimard stirbt Tage später im Krankenhaus. Die zwei Frauen im Fond überleben leicht verletzt – kaum zu glauben, denn das Wrack sieht schaurig aus.



Hätte Camus den Unfall heute überlebt?

