"Jamie's Italian" eröffnet am 17. Dezember am Flughafen Wien

Das Gastronomie-Angebot am Flughafen Wien in Schwechat wird erweitert. Das Restaurant "Jamie's Italian" des britischen Starkochs Jamie Oliver eröffnet am 17. Dezember am Terminal 3. Außerdem kommen laut einer Aussendung des Flughafens bei den F-Gates vier neue Take-away-Konzepte hinzu: "Der Brezelkönig", "dean & david", "Leberkas-Pepi" und "Beer & Snacks".

"Ein zentrales Element unserer Qualitätsstrategie ist der sukzessive Ausbau des Jamie-Oliver-Gesamtkonzeptes, das im nächsten Schritt um das populäre Restaurant 'Jamie's Italian' erweitert wird", so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Nach der Inbetriebnahme des Take-away-Konzeptes "Jamie's Deli" im April werden in dem neuen Restaurant mediterrane Speisen angeboten. "Jamie's Italian" ist in Österreich bereits mit einem Standort am Dr.-Karl-Lueger-Platz in Wien vertreten.

Im Frühjahr 2018 werden in einem Bar-Konzept von Jamie Oliver Cocktails und Bar-Snacks folgen und die Gastronomiewelt des Starkochs am Flughafen Wien auf über 800 Quadratmeter erweitern, hieß es in der Aussendung am Sonntag. Betrieben werden die neuen Gastronomieeinheiten von SSP - The Food Travel Experts.

(APA)