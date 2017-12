On Market: Simon Xie Hong von Mitarbeitern abgesetzt

Erst vor kurzem hat der Gastronom Simon Xie Hong sein fünftes Lokal (On Sud) eröffnet, jetzt ist offenbar eines verloren gegangen. Allerdings nicht, weil es schließen musste. Vielmehr wurde Xie Hong von seinen Mitarbeitern und mittlerweile Mitgesellschaftern als Geschäftsführer des On Markets am Naschmarkt abgesetzt.

"Im ON-Market hat sich vieles verändert und was geschehen ist macht mich unendlich traurig", lässt er seine Fans via Facebook wissen. Seine Geschäftspartnerinnen, die einst seine Schülerinnen im On in der Wehrgasse (das erste Lokal des Gastronomen) waren, haben ihn nach fünf Jahren als Geschäftsführer abgesetzt. Er habe nun keinen Einfluss mehr auf das Restaurant und nehme "großen Abstand" zu dem Lokal, das für ihn "Mainstream" geworden sei. Außerdem kritisiert er, dass seine einstigen Geschäftspartnerinnen nun seine Kreationen kopieren, allerdings das Niveau nicht mehr halten können.

2002 hat der gelernte TCM-Mediziner mit dem On in der Wehrgasse sein erstes Lokal eröffnet. Es folgten die China Bar in der Burggasse, das On Market am Naschmarkt, die China Bar an der Wieden und erst heuer das On Sud im 15. Bezirk. In allen Restaurants wird unterschiedliche chinesische Küche auf hohem Niveau geboten. Simon Xie Hong ist auch als Fernsehkoch (Silent Cook) bekannt.