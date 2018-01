Hotel Imperial lädt zum High Tea

Das Hotel Imperial in Wien startet mit einem neuen kulinarischen Angebot. Ab 3. Februar wird jeweils an Samstagnachmittagen in der Lobby Lounge High Tea (Nachmittags-Tee) mit Champagner-Begleitung serviert - begleitet von Harfenmuisk. Das Menü umfasst unter anderem Scones (britisches Gebäck) nach traditionellem Rezept mit Clotted Cream und Marmeladen, Sandwiches sowie Desserts. Begleitet wird das Essen von Rosé-Champagner und speziellen Teesorten wie etwa dem "Imperial Blend". Diese speziell für das Hotel Imperial kreierte Mischung ist eine Melange von Schwarz- und Grüntee mit Bergamotte und Rosenblüten.

„Musikerin Ivana Biliško wird unseren High Tea begleiten, und wir sind schon gespannt, ob der magische Klang der Harfe sowie ihr sorgsam gewähltes Repertoire die Gäste genauso begeistern wird wie unser Team bei der Probe", sagt Generaldirektor Mario Habicher.

Der High Tea wird jeden Samstag (ab 3. Februar bis Ende April sowie von Oktober 2018 bis April 2019) von 14:30 bis 17 Uhr angeboten - für 42 Euro mit einem Glas Rosé-Champagner und einem Heißgetränk nach Wahl bzw. für 32 Euro ohne Champagner Begleitung.

Reservierungen unter GroupsEvents.Imperial@luxurycollection.com oder der Nummer +43/1/50110-6339