Die wolligen Mädel, die die Milch geben

Man kennt ihn in der langen Rolle, die mit Schnittlauch garniert gern im Mostviertel serviert wird. Oder aber auch als Gupferl, das beim Heurigen mit einer Ladung Kernöl verfeinert wird. Sonst ist es meist bald aus mit der Vielfalt an Produkten, die aus Schafsmilch hergestellt werden.



Dass da aber noch viel mehr geht, Hartkäse zum Beispiel, Ricotta (der praktischerweise aus der bei der Hartkäse-Produktion anfallenden Molke gemacht wird) oder sogar Cheddar, beweist ein junges Paar aus Niederösterreich. Katharina und Gerald Schinwald haben in Weissenberg in der Gemeinde Wallsee, die ebenfalls zum Mostviertel gehört, den Biobetrieb Milchmäderl gegründet. Und nein, das Milchmäderl bezieht sich nicht auf die Schafsbäurin, sondern vielmehr auf die Schafe, die ja alle „Mäderl“ sind und die Milch geben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)