Ein Espresso im alten Take Five: Familie Ferrari eröffnet ein Caffè

Dieses Haus hat schon vieles gesehen: den ungarischen Klerus, Klosterschwestern, Gymnasiasten, die Akademie der bildenden Künste, Hans Moser mit seinem Dienstmannsketch, zahlreiche Kleintheater und Revues und schließlich das Wiener Nachtleben mit all seinen liebenswerten bis finsteren Gestalten, die sich hier in der Diskothek Take Five amüsiert haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2018)