Koreanische Küche Koreaner lieben ihr Kimchi so sehr, dass sie das Wort auch dann sagen, wenn sie... Für wen ist das klassische Kimchi nicht geeignet? Welche Waldzutat hat in den armen Zeiten Koreas als Fleischersatz gedient? Was steht in Korea auf fast jeder Hochzeitsliste? Auf welche Art wird bei koreanischem Barbecue das Fleisch geschnitten? Was ist das Wichtigste, wenn man Bibimbap serviert bekommen hat? Living Octopus ist für viele Koreareisende Pflicht. Worum handelt es sich? Welche Würzzutat ist typisch koreanisch und wird in rauen Mengen eingesetzt? Wann gilt in Korea eine Mahlzeit erst als Mahlzeit?