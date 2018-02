Neustart in Kopenhagen: Das Noma hat eröffnet

Drei große Menüsaisonen, viele Mikrosaisonen: Meer, Gemüse, Wild&Wald lauten die kulinarischen Motti des neuen Noma - wobei das Meer-Thema schon ausgebucht ist. Das Restaurant unter Chef René Redzepi hatte im Februar 2017 seinen alten Standort geschlossen (an seiner Stelle gibt es nun das Restaurant Barr) und sein Geschirr versteigert, um zu neuen Ufern am Stadtrand aufzubrechen. Auf 7000 Quadratmeter Grund, auf einem ehemals verlotterten Gelände samt Graffiti-übersäter ehemaliger Lagerhalle und Althippies als Nachbarn, hat das Lokal in der Freistadt Christiania eine neue Bleibe gefunden. Mit Gewächshäusern und Dachbeeten, die die Küche mit Gemüse und Kräutern versorgen sollen. Ab sofort hat das Restaurant wieder geöffnet, nachdem unter anderem archäologische Ausgrabungen die Bauarbeiten verzögert hatten - finanziell aufgrund der fortlaufenden Gehälter eine mittlere Katastrophe, wie René Redzepi im Gespräch mit dem "Schaufenster" beim Köchetreffen Gelinaz! zugab.

Vier Mal wurde das Noma zum "Besten Restaurant der Welt" gekürt, was für das Team wichtiger war als die zwei (und nicht etwa drei) "Michelin"-Sterne, die es tragen durfte. Drei längere Pop-ups - in Tokio, Australien und Mexiko - bedeuteten für das ganze Team samt nicht unbeträchtlichem Familienanhang einen enormen logistischen Aufwand. "Komplett irr", kommentiert René Redzepi, selbst Vater, diesen Aufwand. "Nicht nur die Flugkilometer, allein auch die Kinderbetreuung..."

Es müsse noch mehr um die Jahreszeiten gehen, sagte Redzepi, als 2015 bekannt wurde, dass das Noma innerhalb Kopenhagens übersiedeln werde. Für das neue Noma rief er deren drei aus. "Wir sind hier in einer Region, in der sich die Jahreszeiten dramatisch unterscheiden. Das Restaurant und das Menüformat bleiben aber im Moment weitgehend gleich. Wir waren bisher nicht in der Lage, uns im selben Ausmaß zu wandeln, wie es das Wetter tut." Die Fermentation wird weiterhin eine tragende Säule der Noma-Küche sein. "Nur wenige Leute wussten, dass die vor zwei Jahren hinter dem Noma gebaute Fermentationsküche hauptsächlich dazu diente, ein Menü ausschließlich aus Gemüse zu entwickeln." (abu)

noma.dk