So weit wie in Berlin sind wir zwar noch nicht. Dort gibt es nämlich schon vegane „Metzgereien“, die Fleischersatzprodukte anbieten. Hierzulande wird man aber in Supermärkten oder Bio- und Reformläden fündig. Fleischlose oder gar vegane Schnitzel, Würstel und Cevapcici haben sich längst durchgesetzt, und zwar nicht nur bei Veganern oder Vegetariern, sondern bei allen, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten – ganz egal, ob aus Gründen der Ethik, des Umweltschutzes oder schlicht, weil Fastenzeit ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.02.2018)