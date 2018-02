Barbara van Melle eröffnet Brotbackatelier

Slow Food Wien-Chefin Barbara van Melle hat sich schon seit Jahren auf das Handwerk der Bäcker fokussiert. Jetzt eröffnet sie gemeinsam mit Bäckermeister Simon Wöckl das erste Brotbackatelier in Wien. In dem Brotbackstudio in der Heumühlgasse 3 werden Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie Seminare abgehalten.

Neben Simon Wöckl sind auch – zumindest unter Foodies prominente – Bäcker wie Dietmar Kappl (Homebaking Blog), Franz Brandl, Georg Öfferl oder Pierre Reboul zu Gast.

Schließen – Lukas Lorenz

Hier wird nicht nur von und mit Gästen (Kinder bis Gastronome) gebacken, sondern auch für den Youtube-Channel Kruste & Krume gedreht. Plätze bei den Kursen gibt es unter anderem noch zu den Themen Backen für Ostern (20. 3.), Bella Italia/Hartweizen (17. 4.) oder Ausg'fuxte Roggentypen (23. 4.). Am 10. März 2018 findet dann übrigens im Kursalon Hübner das große Brotfestival Kruste & Krume statt.

Weitere Infos unter www.krusteundkrume.at

(ks)