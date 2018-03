Weinschenke-Betreiber übernehmen Café Drechsler

Am Dienstag gab Gastronom und Hotelier Manfred Stallmajer bekannt, dass er das Café Drechsler Ende des Monats schließen und sich komplett seinem Hotel (The Guesthouse Vienna) widmen will. Wie „Der Standard“ berichtet, sollen das Naschmarkt-Urgestein jene Herren übernehmen, die zuvor aus der einstigen Weinschenke ein erfolgreiches gleichnamiges Burgerlokal (mit mittlerweile drei Standorten) machten und vor Kurzem die Pizza Randale eröffneten.

Mitte Mai soll der Berliner Gastronom Niko Kölbl gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Benjamin Weidinger das Traditionscafé übernehmen. Kulinarisch will man sich an der Wiener Kaffeehausküche orientieren. Auch Konzerte soll es geben. Für das Séparée wird noch am Konzept gearbeitet.

(red.)