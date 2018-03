Der Bäcker, der seine Brotrezepte bloggt

Wenn der Teig für das Baguette in der Schüssel pickt und man nicht recht weiß, was da jetzt falsch gelaufen ist, kann es sein, dass Dietmar Kappl wenige Minuten später den notwendigen Tipp gibt – und am Ende doch noch ein perfektes Brot aus dem Ofen kommt: So geschehen vor nicht allzu langer Zeit, als eine Hobbybäckerin in England das Baguette nachbacken wollte, das Kappl auf seinem Blog homebaking.at erklärt hatte – und den Bäcker via Kommentar um Hilfe rief.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2018)