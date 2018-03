Österreichische Köche mischen Lyon auf

Im Festivalprogramm von Attable werden die teilnehmenden österreichischen Köche als "The Young Austrian collective for a progressive society" geführt. Dass das wie so einiges andere nicht bierernst zu nehmen ist, liegt am Initiator dieses neuen Gourmetfestivals oder vielmehr gastronomischen Happenings, dem ebenso einflussreichen wie originellen Gastronetzwerker Andrea Petrini.

Petrini lässt von 16. bis 18. März die "Edition prototyp" seines Festivals Attable in Lyon über die Bühne gehen. Die Idee dahinter: Lyons kulinarischen Stellenwert neu zu entdecken, indem man die Traditionen der Stadt mit verschiedenen neuen Einflüssen aufmischt. Aus Österreich im Le Bistrot du Potager am Herd: Lukas Mraz, Milena Broger, Konstantin Filippou, Lukas Nagl, Philip Rachinger, Felix Schellhorn sowie, am Plattenspieler, der Soundkünstler Gregor Ladenhauf. Sie alle waren im August 2017 schon beim ebenfalls von Andrea Petrini ins Leben gerufenen Gelinaz! dabei.

Was bei Attable sonst noch läuft: ein "Tribute to Monsieur Paul" etwa, bei dem Köche aus zehn Lyoneser Lokalen, wie Mathieu Rostaing Tayard oder César Troigros, gemeinsam am Herd stehen, anlässlich des Tods von Paul Bocuse. Oder "GRRRLS with pigs!", wo Frauen wie Antonia Klugmann oder Chiho Kanzaki für das kulinarische Programm sorgen.

Infos: attable.eu

(Red.)