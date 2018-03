Hart ins Gericht: Skurrile User-Rezepte

Nach unserem letzten Rundumschlag (Hier schmeckt Wien am schlechtesten) ist jetzt wieder Essenszeit. Wir haben Mordshunger, wissen uns keinen Rat: Was in aller Welt sollen wir kochen? Uns kann zum Glück geholfen werden. Die User-Community von Ichkoche.at ist nie um einen Vorschlag verlegen. Sie ist unsere Hilfsorganisation in Sachen Rezeptvorschläge.

Unüberwindbarer Gusto auf ein Sandwich. Das einzige Hindernis: Wie um alles in der Welt macht man ein Sandwich? Noch dazu, wenn man Salatblätter drin haben möchte? Wie nur?? Da kommen wie durch ein Wunder Engel mit lustigen Usernamen vom Sandwichhimmel geflogen. Wir sind gerettet.

Einen Haken allerdings hat die Sache: Die folgenden Rezepte gehören zur höchsten Schwierigkeitsstufe (man muss das Sandwich samt Bröseln nämlich, siehe Fotos, senkrecht auf Mosaikfliesen platzieren beziehungsweise mit Käse bestreuen). Sie erfordern profundes Können. Zu 90 Prozent werden Sie scheitern, also überlegen Sie sich gut, ob Sie sich darauf einlassen wollen. Erschwerend kommt beim ersten Sandwich nämlich folgendes hinzu: Man muss Karottenfitzel hineinschlichten. Das haben Sie noch nie gemacht? Wir auch nicht. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Gut, dass uns jemand genau erklärt, wie es geht.

Weiter geht es mit der Königsdisziplin Knackwurst. Diese ist bekanntlich schwieriger zu filetieren als ein Karpfen. Man muss sie in Scheiben schneiden oder halbieren und einschneiden - kurz, wir wissen gar nicht, wie wir die vielen Arbeitsschritte hier unterbringen sollen. Wie schön, dass Ichkoche.at so viele liebevolle Anleitungen von Usern zusammengestellt hat. Und so viele schöne Ideen zum Anrichten! Wir sind baff.

Einer bettet gar einen Batzen Erdäpfelpüree daneben! Jemand anderer versenkt drei Knackwurstreste mit ein paar Zwiebelhäckseln in einer Schüssel saurem Abwaschwasser - wahnsinnig dekorativ. Der nächste legt doch tatsächlich ein Spiegelei zwischen zwei Knackwürste. Auf diese Idee muss man erst einmal kommen. Ein Kunstwerk. Von einem weiteren Teller haben offenbar schon drei Katzen gekostet - das größte Kompliment, das ein Chefkoch einheimsen kann!

Den Vogel schießt aber eine Userin ab, die Pommes Frites unter eine Knackwurst geschoben und das Ganze kunstvoll unscharf fotografiert hat. Spätestens jetzt müssen wir kapitulieren. Da können wir einfach nicht mehr mithalten. Es bleibt nur eines zu sagen: "Schmökern Sie durch unsere "knackige" Galerie und lassen Sie sich inspirieren! Denn: Das nächste Abendessen kommt bestimmt..." (O-Ton Ichkoche.at)

Küchen sind oft Baustellen. Das weiß jeder, der gern kocht. Aber offenbar wird andersherum auf Baustellen auch manchmal gekocht. Und gebacken. Das zeigt uns ein/e User/in mit einem Schnappschuss eines Schokostrudels, liebevoll auf Malerfolie drapiert. Es ist nicht ganz sicher, ob er/sie den Strudel nicht mit der Hinterlassenschaft eines Arbeiters verwechselt hat, die er/sie dem Baumeister melden wollte, und das Falsche fotografiert hat, aber gehen wir einfach einmal vom Besten aus. "Sieht aus wie ein verrotteter Schuh", kommentiert eine Userin. Wir können ihren Unmut nicht wirklich verstehen. Ist doch eigentlich alles ganz prächtig! Foodstyling wie aus dem Bilderbuch - aufgespannte Folie wirkt einfach immer edel und reflektiert das Licht so schön! -, der Strudel selbst ist ein Meisterwerk an Ebenmäßigkeit.

Jetzt kommt etwas ganz Schwieriges. Nudeln mit Wurst. Damit auch wirklich alles gelingt, erklären wir Ihnen hier nicht nur genau alle Arbeitsschritte (besser gesagt, übernimmt das eine Hobbyköchin, die diplomierte Expertin für Nudeln mit Wurst ist), wir erklären Ihnen zur Sicherheit auch, wie man in der Früh aufsteht, wie man atmet, wie man eine Küche betritt und so weiter. Nur zur Sicherheit. Denn erst, wenn Sie das alles schaffen, sind Sie bereit für das Rezept Nudeln mit Wurst.

Weiters empfehlen wir noch einen Foodstyling-Workshop. Das Thema: "So dekorativ ist fettiges Küchenrollenpapier". Als Arbeitsmaterial dienen Frühlingsrollen, außerdem braucht man Küchenrolle, fertige süß-saure Sauce und eine schmutzige Flasche Sojasauce für einen atmosphärisch dichten Hintergrund.

Wie man fettiges Küchenrollenpapier nun wirklich für professionelle Foodfotos einsetzt, erfahren Sie beim Workshop. Einen Tipp haben wir schon vorab für Sie: Es ist sehr wichtig, das Schüsselchen mit der Sauce schief auf dem Teller mit dem fettigen Küchenpapier zu platzieren. Nur so erzielen Sie den gewünschten Effekt "verrutschtes Glutamat". Gutes Gelingen!

>> Auf ichkoche.at findet man natürlich auch wirklich schöne Rezepte.

