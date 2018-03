Sushi bei Trump: Eine giftige Adresse

Es ist Washingtons jüngster Gastro-Skandal: das Sushi-Restaurant, das im April im neuen Trump-Hotel in der Pennsylvania Avenue in Washington D.C. eröffnen soll. Für das Trump International Hotel wurde das alte Postgebäude aufwendig renoviert. Eigentlich hätte hier ein spanisch-japanisches Fusionslokal unter Chef José Andrés einziehen sollen. Aber nach Donald Trumps Aussage im Wahlkampf, dass Mexikaner Vergewaltiger seien, hat Andrés, selbst Einwanderer, seine Pläne zurückgezogen. Auch "Food Network"-Star Geoffrey Zakarian sah das Hotel als giftige Adresse und stieg aus; er hätte ein Bistro in der Lobby eröffnen sollen. Weitere namhafte Gastronomen folgten mit ihren Absagen aufgrund von Trumps Politik.

Alessandro Borgognone hingegen sah die Location als Chance. Der Unternehmer steckt hinter Sushi Nakazawa in New York, das seit der Eröffnung im Jahr 2013 dauerausgebucht ist. Küchenchef Daisuke Nakazawa hat mehr als ein Jahrzehnt für die Sushi-Legende Jiro Ono gearbeitet, dem Star der Dokumentation "Jiro Dreams of Sushi". Borgognone versteht sich dem Vernehmen nach gut mit Eric und Donald Trump jr. Bei anderen Leuten hat sich Borgognone aber weniger beliebt gemacht: etwa bei der Bevölkerung des Bundesstaats Columbia, den er in einem Interview in kulinarischer Hinsicht schon einmal auf "Fleisch und Erdäpfel" reduzierte.

Das Menü des Sushi Nakazawa im Trump International Hotel in Washington D.C. soll ähnlich wie das der New Yorker Dependence sein, mit Signature Dishes wie Thunfisch auf drei Arten, über Heu geräuchertem Lachs oder Seeigel mit weißem Trüffel. Fans von Nakazawa, die gleichzeitig Trump-Gegner sind und sich fragen, wie sie einen Besuch im Lokal mit ihrem Gewissen vereinbaren sollen, könnte vielleicht folgende Tatsache beruhigen: Das Restaurant hat einen eigenen Eingang - man muss quasi nicht direkt Donald Trumps Reich betreten.