Guide Michelin: Neue Sternelokale für Wien

In Budapest wurde der neue Guide Michelin "Main Cities of Europe" vorgestellt, in dem auch Lokale in Österreich aufgelistet sind. Auf eine eigene Österreich-Ausgabe verzichtet der Restaurantführer Gault & Millau sowie Guide Michelin seit einigen Jahren.

Im neuen Guide sind einige neue Sterne-Auszeichnungen für Wiener Restaurants zu finden. Zum ersten Mal mit einem Stern ausgezeichnet wurde das "Blue Mustard", "Das Loft", "Shiki" und "Pramerl & the Wolf".

Über seinen zweiten Stern darf sich Konstantin Filippou freuen, der in der Wiener Innenstadt sein gleichnamiges Restaurant und die Weinbar O boufés betreibt.

Alle Sterne-Restaurants in Wien und Salzburg im Überblick:

Zwei Sterne in Wien:

Amador

Konstantin Filippou

Mraz & Sohn

Silvio Nickol Gourmet

Steirereck im Stadtpark

Zwei Sterne in Salzburg:

Ikarus

Senns Restaurant

Ein Stern in Wien:

Blue Mustard

Le Ciel by Toni Mörwald

Das Loft

Edvard

Opus

Pramerl & the Wolf

Shiki

Tian

Walter Bauer

Ein Stern in Salzburg:

Carpe Diem

Esszimmer

Pfefferschiff

