13 Sommersaisonen waren genug. Die Bunkerei im Wiener Augarten schließt, berichtet der Pächter Dieter Schreiber auf Facebook. Der Grund: die bürokratischen Anforderungen wurden immer höher.

"In den letzten Jahren haben sich aber die bürokratischen Anforderungen, die gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in eine Richtung entwickelt, die mir den Spaß an der Sache verdorben haben. Darum beende ich das Projekt und werde mich neuen Dingen zuwenden", schreibt Schreiber.

Das Lokal wurde an die Verpächter zurückgegeben und sucht jetzt einen Nachfolger. "Ich hoffe, es wird ein geeigneter Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden werden, welche den Betrieb in diesem Geiste weiterführt, ohne an der wachsenden Bürokratie zu zerbrechen. Es ist ein wunderschöner Ort, der hoffentlich noch lange als „Oase“ und Treffpunkt im Augarten erhalten bleibt", heißt es weiter.

2005 wurde der Flachbunker aus dem Zweiten Weltkrieg von Schreiber, der zuvor als Architekt arbeitete, zum Lokal umgebaut. Die Bunkerei war auch ein Szenetreff mit Kulturkooperationen, Konzerten, Festen und Märkten.

(Red. )