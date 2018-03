Der Meister des Wiener Beinschinkens

Es gibt nicht viele Firmen, die es schaffen, aus ihrem Namen ein Synonym für Qualität zu machen. Thum-Schinken ist so eine. Kein Gastronom oder Feinkosthändler, der ebendiesen Schinken bezieht, würde den Namen der Wiener Traditionsmanufaktur verbergen. Familie Thum gilt als die Adresse in Sachen Beinschinken – und das liegt nicht nur daran, dass immer noch in Wien produziert wird.

("Die Presse am Sonntag", Printausgabe vom 01.04.2018)