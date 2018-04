Das Bier, der Schweinskopf und die Weinfässer

Ein Glück, dass Jörg Gartler und seine Familie keinen Bedarf für eine Doppelgarage haben. „Die brauchen wir nicht und irgendwas muss man mit den alten Stallungen tun“, sagt der gelernte Biotechnologe, der vor ein paar Jahren von einer Neuseelandreise das Bierbrauen als neues Hobby mit nach Hause gebracht hat. Zuerst hat er gemeinsam mit seiner Frau Kathrin Erlebach und seinem Bruder Rainer Gartler begonnen, daheim in der eigenen Wohnung (damals noch in Wien) Bier zu brauen. Das habe von Anfang an geschmeckt. Irgendwann hat sich das Ehepaar in Schalladorf im Weinviertel einen hübschen Zweitwohnsitz – ein altes Bauernhaus – zugelegt. Immerhin stammt Gartler aus Hadres, das nur rund zehn Kilometer entfernt liegt (beides gehört zum Bezirk Hollabrunn).



Das Hobby wurde größer, irgendwann wurde der Zweit- zum Erstwohnsitz und diesem eine kleine Brauerei angehängt. Einfach sei das nicht immer gewesen. Dass er aus der Gegend stammt, hat ihm nicht viel genutzt. Ein paar Neidern ist es gelungen dem „Zuagrasten“ die Betriebsanlagengenehmigung wenn auch nicht zu verhindern, so doch zu verzögern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)