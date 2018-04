Die Wiederbelebung Kleingrinzings in Graz

Mit Wien kann Graz natürlich nicht mithalten – zumindest was den Weinbau betrifft. Denn Wien ist für seinen Gemischten Satz fast schon weltberühmt, wird er doch sogar in New York verkauft. Die Wiener Rebflächen sind mit rund 660 Hektar für eine Stadt beachtlich. In Graz geht man die Sache hingegen ein bisschen kleiner an. Aber immerhin: Ab 1. Mai können nun auch Grazer ihren Stadtwein kaufen. Die Auswahl beschränkt sich auf je ein paar Tausend Flaschen Sauvignon blanc und Gelber Muskateller. Immerhin steht hinter dem Grazer Wein lediglich ein Winzer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2018)