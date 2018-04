Lukas Mraz geht ins Mraz und Sohn

Bald muss das Wiener Zwei-Sterne-Lokal Mraz und Sohn wohl seinen Namen ändern, denn bald stehen zwei Söhne im Restaurant in der Wallensteingasse. Lukas Mraz, der zuvor in der berühmten Berliner Cordobar zweieinhalb Jahre als Küchenchef arbeitete, kehrt nach etlichen Stationen in der Sternegastronomie ins elterliche Lokal nach Wien zurück. Und dort arbeitet neben Vater Markus Mraz in der Küche auch Bruder Manuel als Chef des Service.

Markus Mraz, der von Gault & Millau zum "Koch des Jahres 2018" gewählt wurde, erhält nun also Unterstützung. Lukas Mraz hat sich in Berlin unter anderem mit Blutwurstpizza einen Namen gemacht hat.

Ein Familienbetrieb ist das Lokal bereits seit 28 Jahren. Damals eröffneten Markus Mraz und sein Vater Karl-Heinz das Restaurant im 20. Wiener Gemeindebezirk.

