Kulinarische Wein-Termine im Frühling

Drei Täler widmen sich in Niederösterreich dem Lenz. Am letzten April-Wochenende, 28. bis 29. April, tun sich drei renommierte Weinbaugebiete nördlich und südlich der Donau zusammen und rufen den Weinfrühling aus: Kamptal, Kremstal und Traisental. 225 Weinbaubetriebe von Langenlois bis Herzogenburg und von Göttweig bis Hollenburg haben aus diesem Anlass die Türen ihrer Höfe, Keller und Verkostungsräume offen. Bei jedem teilnehmenden Weinbaubetrieb gibt es für 20 Euro ein Eintrittsband. Hier finden Sie eine Liste aller Winzer aus dem Kamptal, Kremstal und Traisental.

Von 5. bis 6. Mai feiert die Wachau ihre Reben. 100 Vinea-Winzer nehmen am Wachauer Weinfrühling teil, zu Gast sind heuer außerdem 18 Winzer aus der deutschen Weinbauregion Württemberg. Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Person. Das Weinfrühling-Band berechtigt zur Verkostung und zur kostenfreien Benützung der Wachau-Busse zwischen Krems und Melk sowie der drei Donaufähren in Dürnstein (Radfähre), Weißenkirchen und Spitz.

"Tafeln im Weinviertel" startet heuer in seine achte Saison. 26 Termine stehen von Mitte Juni bis Ende August zur Wahl, an denen man sich in von Spitzenköchen verköstigen und von Winzern in Stimmung bringen lassen kann. Gegessen wird an außergewöhnlichen Orten des Weinviertels unter freiem Himmel, wie zum Beispiel am Öko-Flugfeld in Kottingneusiedl oder in der Kellergasse von Poysdorf. Die Preise für "Tafeln im Weinviertel" variieren zwischen 97 Euro und 135 Euro pro Person (fünf Gänge plus Weinbegleitung). Alle Termine sind unter www.tafeln-im-weinviertel.at abrufbar.

(Red. )