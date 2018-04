Das Hochbeet der Nasa

Für den Laien ist das eine recht komplexe, futuristisch anmutende und eher künstliche Anbaumethode. Vielleicht liegt das aber auch an der Vorstellung des Laien. Denn auch eine konventionelle Gärtnerei arbeitet nicht wie ein Hobbygärtner, sondern mit Substratkultur statt Erde, mit Computersteuerung statt grünem Daumen und dem Streben nach möglichst hohem Ertrag – immerhin handelt es sich auch bei Landwirtschaft um Wirtschaft. Aber Aeroponic geht dann doch einen Schritt weiter.

Da passt es gar nicht so schlecht, dass die Anbaumethode auch von der Nasa für die Weltraumfahrt weiterentwickelt wird. Erfunden wurde die Methode, bei der eine Pflanze statt in Erde oder einem Substrat in der Luft „steckt“, Anfang der 1980er-Jahre. Phytponiq-Gründer Martin Parapatits (siehe oben) sieht in ihr übrigens keine Konkurrenz zur (heimischen) Landwirtschaft, sondern viel mehr zu Importeuren. Er schwört auf die ressourcen- und dadurch umweltschonende Methode und kann diese auch mit ein paar Zahlen unterlegen.

So sollen in seiner Aeroponic-Anlage 85 Prozent weniger Düngemittel und 95 Prozent weniger Wasser verbraucht werden. Auf Pestizide wird komplett verzichtet, immerhin gibt es mangels Erde und natürlicher Umgebung keine Schädlinge. Und dank moderner Technik arbeitet die gesamte Produktion CO2-neutral. Parapatits setzt dafür auf eine Fotovoltaikanlage und Ökostrom. Für ihn ist das eine Technik der Zukunft. „Die Landwirtschaft braucht 61 Prozent des Frischwasserbedarfs.“ Vor allem für Städte, aber auch für jene Länder, die unter verschmutztem Wasser oder verseuchten Böden leiden, wäre Aeroponic eine platzsparende Alternative, um Gemüse anzubauen. „Auf einem Quadratmeter können bis zu 600 Setzlinge wachsen“, sagt der Diplomingenieur.

Gesündere Pflanzen. Er schätzt, dass er bei seinem Wasabi-Anbau durch die Methode auf einen dreimal so hohen Ertrag wie im konventionellen Anbau kommt. Sein Unternehmen hat durchaus etwas von einem Forschungslabor. Immerhin arbeiten hier zwölf Entwickler aus acht Studienrichtungen, von Biologie über Maschinenbau und Elektrotechnik bis hin zur Architektur.

Für die Nasa, die seit den 1990ern damit arbeitet, ist die Methode nicht nur wegen des geringen Wasserbedarfs so interessant. Auch die Schwerelosigkeit kommt ihr zugute. Laut Nasa sollen Aeroponic-Pflanzen aber auch gesünder sein und mehr Mineralien und Vitamine enthalten.