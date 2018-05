Schiffsquiz und Kreuzfahrtlatein: Alle Mann an Bord!

Schiffsquiz und Kreuzfahrtlatein Kreuzfahrtinteressierte sind treue Gäste. Manche verbringen in Summe Jahre auf einem, nein, Ihrem Schiff. Andere wiederum testen jedes Jahr ein anderes aus. Hinter welchem klingenden Namen verbirgt sich dennoch kein Schiff? Die ersten Reiseunternehmungen mit dem Schiff gründen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie hieß der Pionier in der Kreuzschifffahrt, der auch Generaldirektor von Hapag war, die heute das Premiumsegment mit der Europa und der Europa II besetzt? Stichwort Ozean-Überquerung: Mit welchem Schiff legt man heute stilvoll den Atlantik hinter sich? Kann das Schiff nicht direkt am Hafenpier anlegen, geht man mit kleinen Booten an Land. Wie nennt man diesen Vorgang? Manchmal kommen beim Tendern kleinere Schlauchboote zum Einsatz, etwa bei Expeditionsschiffen. Schon einmal in einem gesessen? Im Mittelmeer oder in der Karibik kann bald einmal ein Schiff herumschippern. Aber in den polaren Zonen? Wo Eisberge herumstehen und Schollen quertreiben? Was braucht das Schiff? Der Klimawandel schreitet voran, manche Stellen sind im Sommer bereits eisfrei und schiffbar. Über welche Wasserwege freuen sich die Routing-Experten? Maße und Einheiten: Wie misst man den Innenraum eines Schiffes? Wenn wir schon beim Fachsimpeln sind: Wie nennen sich die Marken am Bug, am Heck und manchmal auch in der Mitte, die den Tiefgang eines Schiffs anzeigen? Und noch einmal Zahlen. Eine Seemeile ist mehr oder weniger als ein Kilometer, nämlich.. Nicht jeden macht die Krzeufhart glücklich: Seekrankheit beziehungsweise Reisekrankheit kann den Passagier ziemlich plötzlich überfallen. Wie heißt die Plage mit medizinischem Namen?