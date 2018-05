Wenn Kühe ihre Milch mit den Kälbern teilen dürfen

Es hat ein bisschen etwas von lila Kühen oder sprechenden Schweinen: die Kombination aus Mutterkuh und Kalb, die harmonisch auf einer grünen Weide leben. Dieses Bild passt zwar gut zu jenem, das wir gern von der Landwirtschaft haben, es kommt allerdings in der Praxis selten vor – zumindest nicht in der Milchviehhaltung.



Denn im Unterschied zur Fleischproduktion, wo Mutterkuhhaltung üblich ist, werden bei der Milchproduktion Kälber in der ersten Woche vom Muttertier weggesperrt. Meist bekommen sie etwas von der Kuhmilch ab, manchmal müssen sie mit Milchpulver vorliebnehmen, damit der Mensch mehr von der Kuhmilch hat. In der Milchwirtschaft ist die muttergebundene Aufzucht, so der Fachjargon, selten. Aber es gibt Ausnahmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)