Kulinarik, Kunst und Kultur bei 15. "Waldviertelpur"

Von kommendem Mittwoch bis Freitag wird der Wiener Rathausplatz wieder drei Tage lang zum Waldviertel - meterhohe Bäume, Weinstöcke und andere Gartenelemente inklusive. Mehr als 100 Aussteller werden an rund 70 Ständen Kulinarik, Kultur, Handwerk sowie Tourismusregionen vorstellen.

"Waldviertelpur" heißt das Event, das seit mittlerweile 15 Jahren Station in Wien macht. Etwa 100.000 Besucher kamen in den vergangenen beiden Jahren zum Rathausplatz, in den Jahren zuvor fand die Veranstaltung auf dem Heldenplatz statt. Auf dem Programm stehen auch zahlreiche Kochshows und Workshops. Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger zeigt bei seinem Workshop "Urban Gardening", wie man Pflanzenkisten mit gesunden Kräutern und Gemüse aus dem Waldviertel besetzt.

Die Eröffnung findet am 16. Mai um 12 Uhr mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner, statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt unter anderem der Musikverein Gföhl. Danach und an den beiden weiteren Festtagen führt ORF-Moderator David Pearson durch das Programm.

Details: www.waldviertelpur.at