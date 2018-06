Hochzeitstorten: (Halb)nackt und mit Schokoguss

Der Duft nach Kuchen steigt einem in die Nase, kaum hat man die paar Stufen in Richtung der Backstube passiert, die sich in einem unscheinbaren Haus in Liesing versteckt. Auf der einen Anrichte stehen Schüsseln flüssiger Schokolade, am Fenster trocknen zartrosa Zuckerrosen und im Kühlschrank warten bereits einige fertig gefüllte Tortenböden darauf, gestapelt, verziert und geliefert zu werden. Es ist Hochzeitssaison. Und Andrea Kargl, die sich vor vier Jahren mit dem Tortenstudio selbstständig gemacht hat, ist gut beschäftigt – sie wird noch bis in den Herbst hinein Hochzeitstorten basteln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)