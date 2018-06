Es ist bekanntlich die Lage, die es ausmacht. Das gilt nicht nur für das Eigenheim, sondern auch für die Gastronomie. In diesem Sinn hat das neue Pub Francais am Liechtenwerder Platz bei der Spittelau schlechte Karten. Denn derzeit will natürlich jeder draußen sitzen. Und unter draußen versteht auch der gelernte Wiener ein lauschiges Plätzchen, das zumindest ein bisschen Grün und Ruhe zu bieten hat. Da hat es der Gastgarten des Pub Francais schwer, denn hier gibt es zwischen Gürtel, Auffahrt zur Gürtelbrücke und Müllverbrennungsanlage nur Asphalt. Die Überdachung und der Baum helfen da wenig. Hier dürften sich nur echte Asphaltcowboys wohl fühlen.

Das Pub Francais (das mit dem Café Francais beim Schottentor nur den Namen gemeinsam hat) ist wohl eher ein Lokal für drinnen. Das Souterrainlokal sieht so aus, wie ein modernes Lokal heute eben aussieht: viel Holz, ein paar rohe Ziegeln und Industrielampen. Es gibt einen recht großen Raucherbereich an der Bar, Nichtraucher müssen im Extrazimmer Platz nehmen. Was genau ein französisches Pub ist, erfährt man hier nicht wirklich. Vielmehr ist es eine Mischung aus Café, Bar und Bistro, mit Lillet-Drinks, ein paar (vermeintlich) französischen Klassikern, Flammkuchen und natürlich Burger. Letztere (mit 200g-Charolais-Rind, 13,50 Euro) kann man getrost auslassen, das Fleisch ist auf Teufel komm raus durchgebraten, die Pommes dazu eher geschmacklos. Die Zwiebelsuppe (3,90 Euro) ist da schon wesentlich besser, aber irgendwie auch kein Sommergericht. Tarte flambée oder Flammkuchen gibt es hier in großer Auswahl, und die sind dank dünnem, knusprigem Teig und feinem Belag durchaus gut (Elsässer Art mit Creme, Speck, Zwiebel und Käse, 8,50 Euro oder Ziegenkäse, Rucola und Tomaten, 9,80 Euro). Für den großen Hunger gibt es die All-you-can-eat-Variante (15,90 Euro). Vielleicht doch einfach mehr ein Winterlokal.

Pub Francais: 9., Liechtenwerder Platz 1, täglich 17–1 Uhr, pubfrancais.at, ✆ 01/399 06 70, Pub Francais

diepresse.com/essen

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)