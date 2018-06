Ulrich und Erich trinken Cocktails: Neue Theaterkantine am Spittelberg

Die Engländer waren schuld. Oder eher die restriktive Londoner Pubpolitik. Um Punkt 23 Uhr drehen die Briten auf der Insel gewöhnlich die Zapfhähne zu. Blöd natürlich, wenn man aus Österreich kommt und eigentlich noch gar nicht nach Hause gehen möchte.

So fand sich Gerald Bayer, der mit einem Kollegen geschäftlich in London unterwegs war, vor einigen Jahren verfrüht im Hotelzimmer wieder – und plünderte die Minibar. Gläser gab es, warum auch immer, im Zimmer keine. Also mixten die beiden Gastronomen ihre Drinks mit Softdrinks aus der Dose und den Fünf-Zentiliter-Wodka-, Gin-, Bacardi-Fläschchen, die es in Minibars gibt. Sie schütteten den Alkohol direkt in die Dosen. Was für eine gute Idee, dachte sich Bayer damals noch.

Eine Bar auf die Straße

Was er zu jener Zeit noch nicht wusste: Mit dieser Idee sollte er Jahre später sein drittes Lokal eröffnen. Der Inhaber der beiden Lokale Ulrich und Erich hat mit Ende Mai die Kantine des Theaters am Spittelberg im siebenten Bezirk übernommen. Ulrich und Erich im Theater heißt die nun völlig renovierte Freilufttheke, die derzeit immer zu Theaterzeiten offen hat. Im Juni etwa täglich von 17 bis 23 Uhr und ab 15. Juni bis 15. September bis 24 Uhr. Für die Übernahme hat er die Kantine, die direkt auf die Spittelberggasse führt, ein bisschen renoviert. Innen leuchtet die Bude jetzt golden (was abends ein hübsches Licht auf das kopfsteingepflasterte Gässchen fallen lässt), und von der Decke hängen große Glühbirnen. Die Karte ist überschaubar. Abgesehen von typischen Theaterkantinengetränken wie Wein, Bier, Cola, Säfte gibt es noch Chips, Gummibärli, Sacherwürstel und ein Halloumisandwich für Vegetarier. Highlight sind die Cocktails in der Dose, die er eigens für die Straßenbar kreiert hat.

Da gibt es etwa den Pink Flamingo, für den er eine Fünf-Zentiliter-Flasche Wodka in eine Paloma-Grapefruit-Limonadendose steckt und sie mit einem Papierflamingo und Orangen dekoriert. Oder den Moscow Mule, ebenfalls mit Wodka und einer Dose Herbal Moscow Ginger. Die Piña Colada besteht wiederum aus 100-prozentigem Mao-Ananas-Saft und einer 5-cl-Flasche Bacardi. Natürlich sind das nicht 100 Prozent die richtigen Cocktailrezepte. „Aber wir sind hier im Theater, da ist Kunst erlaubt“, sagt Bayer und grinst. Für die Cocktails werden die kleinen Flaschen kopfüber in die Dose gesteckt. Da die Dosen voll sind, mischt sich der Alkohol freilich erst, nachdem man ein paar Züge mit dem Strohhalm getrunken hat. Ein Cocktail kostet bis auf eine Ausnahme 6,90 Euro.

Damit die Cocktails so leicht von der Hand gehen, bedurfte es übrigens einer kleinen technischen Innovation. Die Trinköffnung bei den Dosen ist nämlich viel zu klein, um die kleinen Alkoholflaschen kopfüber reinzustecken, geschweige denn einen Strohhalm oder Deko. Hilfe kam von einem befreundeten Schlosser. Er meinte: „Das Loch machst du mit einem Dorn. Den schraub ich dir auf eine Orangenpresse.“ „Aha“, meinte Bayer und hatte keine Ahnung, wovon der Mann redete. Aber es funktionierte. Seither stehen die zwei Eigenkonstruktionen auf der Theke – und sind ständig im Einsatz.

„Dem Publikum gefallen die Drinks“, erzählt Bayer. Dabei seien die Theatergäste und Passanten jeden Tag unterschiedlich. So wie das Theaterprogramm, das an keinem Tag gleich ist. Einmal gibt es Fado, einmal Schlager, einmal Theater, einmal Kabarett.

Aber auf Cocktails können sich alle einigen. Wenn auch nicht auf die gleichen. Ein Special auf der Karte ist etwa der Very Long Island Ice Tea – in dem gleich drei Miniflaschen Alkohol (Wodka, Bacardi, Brockers) stecken – insgesamt 15 Zentiliter Alkohol. „Das ist der beste Weg, um einen Abend mit nur einem Drink zu beginnen und zu beenden“, sagt Bayer trocken. Eigentlich war der Drink nur als Gag gedacht. Bei den Touristen am Spittelberg wäre er aber beliebt. Nachsatz: „Wir warnen die Kunden aber vor.“

