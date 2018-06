Burgenland setzt auf Rotweine und "Weinerlebnis"

Die Wein Burgenland will verstärkt auf Rotweine und "Weinerlebnis" setzen. Das Burgenland werde in Österreich vor allem als Rotweinland gesehen, meinte Geschäftsführer Christian Zechmeister am Montag. Dies hätten Befragungen von Konsumenten, Winzern und Experten ergeben. Auch im Ausland gehe der Fokus in Richtung Rotwein.

Daher wolle man sich auf autochthone Rebsorten wie Blaufränkisch, Zweigelt und St. Laurent konzentrieren, ohne die Weiß- und Süßweine zu vergessen. Der Rotweinanteil im Burgenland liegt bei etwa 55 Prozent.

"Zusätzlich suchen die Leute immer mehr ein Erlebnis drum herum", sagte Zechmeister. Beim "Weinerlebnis" gehe darum, die Gäste stärker zu binden. Bereits bestehende Programme dazu seien etwa Weinpicknicks oder "Rent a Weinstock".

Frühe Weinernte

Für heuer werde eine frühe Weinernte erwartet. "Momentan sind wir je nach Gebiet zwischen zwei und drei Wochen im Voraus, wenn man ein Durchschnittsjahr hernimmt", so der Geschäftsführer. Die Qualität passe. In manchen Gebieten habe es zwar punktuell Hagel gegeben. "Im Großen wird sich das mengenmäßig fast nicht auswirken", schätzte Zechmeister. Entscheidend seien letztlich die Wochen vor der Weinernte.

Auch Willi Klinger, Geschäftsführer des Österreichischen Weinmarketings, erwartete kaum Auswirkungen auf die Gesamtmenge. "Insgesamt schaut es nach einem doch reichhaltigen Jahrgang mit sehr guten Qualitäten aus", so Klinger.

Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) kündigte die Überarbeitung des Buschenschank-Landesgesetzes an. Die Zahl der Betriebe gehe zurück, sie wolle daher einige Hürden aus dem Gesetz entfernen. Auch ein Förderpaket sei geplant.

