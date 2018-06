Weintage am Seeberg: Ein Achterl im Weingarten mit Daniel Glattauer

Mit Geheimtipps ist es so eine Sache, verrät man sie, sind sie keine mehr. Aber hin und wieder darf, ja muss, man eine Ausnahme machen. Dann zum Beispiel, wenn die Langenloiser Winzerin Barbara Öhlzelt ihre Kellertüre öffnet, ein paar Tische in den Garten stellt und gemeinsam mit dem Koch Karl Schwillinsky zu den Weintagen am Seeberg lädt.

Noch bis 1. Juli serviert die Winzerin und ihr Team täglich ab 17 Uhr ihre Weine, aber auch einen ausgezeichneten Jahrgangssekt (2016) und den ein oder anderen Verjus-Drink (so wird etwa der erfrischende, alkoholfreie Saft aus unreifen Trauben mit Frizzante, Gin oder einfach nur Soda gemischt). Dazu gibt es Heurigenklassiker, für die Karl Schwillinsky zuständig ist. Die Auswahl ist überschaubar. Gut so, dann kann man die ganze Palette durchkosten: von der Käseplatte (Käse von Robert Paget, Chutneys von der Langenloiserin Andrea Gillinger) über ein Kümmelbratenbrot, ein Topfen-Verjus-Aufstrich-Brot, vegetarische "faschierte Laberl" bis hin zu Kuchen und hausgemachten Sorbets. Alles köstlich und auch sehr günstig.

Da lässt es sich dann sehr entspannt im Garten der Winzerin sitzen, mit Blick auf den Heiligenstein und den Kogelberg - und das dazupassende Achterl aus der jeweiligen Riede trinken. Davor lässt sich der überaus gepflegte Gemüsegarten inspizieren. Geöffnet ist nur bei Schönwetter, bei akutem Wetterumschwung kann man in den Weinkeller ausweichen, da kann es aber dann recht kuschelig werden.

"Gut Gegen Nordwind"-Wein

Neben ihren eigenen Weinen ist bei den Weintagen am Seeberg auch ein prominenter Gastwinzer vertreten. Immerhin vinifiziert Barbara Öhlzelt die Weine von Autor und Hobbywinzer Daniel Glattauer, der gemeinsam mit seiner Frau Lisi Glattauer in Feuersbrunn am Wagram einen kleinen Weingarten bewirtschaftet. Der Gemischte Satz heißt "Gut gegen Nordwind". Glattauer wird übrigens auch an dem ein oder anderen Tag servieren.

Wer ein bisschen mehr essen will, als Heurigenschmankerl, dem sei die Veranstaltungsreihe "Wine & Dine" ans Herz gelegt, bei dem ein fünfgängiges Menü mit Weinbegleitung kredenzt wird (80 Euro/Person; nächste Termine: 3. und 24. August 2018). Und Karl Schwillinsky kocht wie bereits im Jahr zuvor im Freibad Schönberg am Kamp.