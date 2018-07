Eine Biolandwirtschaft mit adeligen Wurzeln

Dass eine Hofbesichtigung mit einem Auto absolviert wird, ist nichts Ungewöhnliches. Meist handelt es sich dabei aber eher um ein – nennen wir es – Nutzfahrzeug, in dem sich so einiges an Werkzeug (um nicht zu sagen Kramuri) findet, das der Bauer ebenso braucht, wenn er eine Kontrollrundfahrt macht. Ein schicker SUV einer gehobenen Automarke ist hingegen eher selten anzutreffen. Genauso selten wie ein Bauer im Anzug – abseits des sonntäglichen Kirchgangs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2018)