Die Kehrseite des Cashew-Booms

Ob als Milch- und Käseersatz für Veganer, zum Knabbern oder Kochen – Cashew-Nüsse boomen. Reich an Mineralstoffen, Vitaminen und Eiweiß hat sich die Nachfrage nach den Nüssen in der EU zwischen 2012 und 2016 verdoppelt. Während der Lebensmittelhandel die Exoten bei uns als Gesundheitselixier, als sogenanntes Superfood, vermarktet, wird die Produktion für Arbeiter in Entwicklungsländern jedoch zum Gesundheitsrisiko.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2018)