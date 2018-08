Wenn die Schulmilch Pause hat, macht der Bauer Eis

Auf den ersten Blick kann man bei Eis nichts falsch machen. Jeder liebt Eis – nicht nur während besonders intensiver Hitzewellen. Wer erzählt, dass er eine Eismanufaktur besucht, erntet neidische Kommentare. Wer gar von einer jährlich zu besuchenden Eismesse in Rimini berichtet – wie das etwa der Betreiber der Eismanufaktur tut –, ruft beim Gegenüber ohnehin ein Bild des Schlaraffenlandes hervor. Dass das auch mit Arbeit zu tun hat (und zwar im Jänner, denn da ist es in der Eisbranche relativ ruhig), will der Laie nicht ganz glauben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2018)