Star-Koch Joël Robuchon ist gestorben

Joël Robuchon, der am meisten dekorierte Michelin-Koch der französischen Haute Cuisine, starb mit 73 Jahren an Krebs. Eine Sprecherin bestätigte seinen Tod dem französischen Fernsehsender BFM und der Zeitung "Le Figaro". Joël Robuchon hatte sich ein Imperium aus Restaurants auf der ganzen Welt, darunter in Bangkok, Hong Kong, Las Vegas und Bordeaux, aufgebaut. Berühmt ist sein Erdäpfelpüree, das eins zu eins aus Butter und Erdäpfeln besteht.

Robuchon trug den "Gault&Millau"-Titel "Koch des Jahrhunderts", den außer ihm nur (der ebenfalls 2018 verstorbene) Paul Bocuse, Frédy Girardet und Eckart Witzigmann erhielten. Dank seiner vielen Ateliers erreichte Robuchon 2016 insgesamt 32 Michelin-Sterne - ein Rekord. Bis zu seinem Tod hielt er 31 Sterne, darunter fünf Drei-Sterne-Restaurants.

"Joel Robuchon als Koch zu beschreiben, ist ein bisschen so, als würde man Pablo Picasso als Maler, Luciano Pavarotti als Sänger und Frederic Chopin als Pianisten bezeichnen", schrieb Patricia Wells, eine Köchin und Food-Autorin, in dem Buch "L'Atelier de Joel Robuchon". "Joel Robuchon wird zweifellos als der Künstler gelten, der die Küchenwelt des 20. Jahrhunderts am meisten beeinflusst hat."

Zusammen mit Alain Ducasse (links) und Guy Savoy im Jahr 2015 – Reuters (Charles Platiau)

(sh)