Der Vodka im Eichenfass

Es gibt Dinge, die sind trotz ihrer Größe sehr gut versteckt. Der Spirituosenhersteller Horvath's Spezereyen Kontor in Deutsch Wagram zum Beispiel. Es gibt weder eine groß angelegte Beschilderung, noch eine Erlebniswelt, die man angesichts der Menge an Hochprozentigem, die hier täglich produziert werden, vermuten möchte. Stattdessen steht hier ein unscheinbares Firmengebäude mit einem Parkplatz davor und einer stets wachsenden Menge an Lager- und Produktionshallen dahinter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)