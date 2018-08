Alpbach hat einen eigenen Rhythmus. Je nachdem, welcher thematische Teil beim Europäischen Forum gerade abgehandelt wird, ändert sich auch das Publikum (besonders gut sichtbar, wenn die politischen Gespräche beginnen). Und zeitweise wird es im kleinen Ortskern des Tiroler Bergdorfs zwischen Congress Centrum und Jakober auch etwas eng. In einem solchen Moment bietet es sich an, einen Spaziergang von einer halben bis Dreiviertelstunde zu machen (oder sich für fünf Minuten ins Auto zu setzen) und zum Beispiel beim Alpengasthof Rossmoos vorbeizuschauen. Auf 1130 Metern Seehöhe hat schon allein der Blick auf das Dorf eine beruhigende Wirkung. Vor allem bei schönem Wetter natürlich. (Der aktuelle Kälteeinbruch mindert das Sichtvergnügen ein wenig – wobei auch an den Bergen vorbeiziehende Wolken eine gewisse Ästhetik haben.) Ansonsten bleibt immer noch die rustikale Gaststube.

Kulinarisch ist man sehr tirolerisch unterwegs, etwa mit mit der Speckknödelsuppe (3,90 Euro). Spannend sind die Schlickkrapfen mit brauner Butter und Parmesan (In der Karte italienisch übersetzt mit Ravioli tirolesi; 8,50 Euro), so wie auch die Teigtascherl mit Wildfülle (9,70 Euro), die als Vorspeise gelistet sind, aber dank der Butter durchaus als Hauptgericht durchgehen. Deftig fällt auch das Tiroler Gröstl mit Spiegelei und Krautsalat (10,70 Euro) aus – wobei die Erdäpfel noch etwas hell und nicht schön braun gebraten waren. Und Tiroler Leber mit Bratkartoffeln (14,50 Euro) muss man halt mögen, um sie zu mögen.

Für Forumsbesucher ist der Weg hinauf jedenfalls eine Abwechslung. Und in der Regel ist es doch um einiges weniger bevölkert als die üblichen Verdächtigen im Ort. Allerdings kann es auch hier passieren, dass man dem einen oder anderen Sprecher vom Forum begegnet – und während des Forums finden gelegentlich auch Veranstaltungen mit geladenen Gästen statt. Um sich eine Enttäuschung zu ersparen, also sicherheitshalber vorher anrufen.



Alpengasthof Rossmoos: Alpbach 92, 6236 Alpbach, ✆ 05336/5305, www.rossmoos.at, 18.5.–14.10. (und 31.12.–31.3.): Mo, Mi–So

11.30–0 Uhr

