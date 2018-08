Seine Schärfe-Toleranz austesten kann man beim "Amazing Thailand Festival" in der Creau am ersten Septemberwochenende, wenn zum Som-Tam-Wettbewerb gebeten wird: Wer schafft den schärfsten Papaya-Salat? Thailokale wie "Es gibt Reis", Mamamon Thai Eatery, Happy Thai Imbiss, All Reis Bangkok Street Food, Song Restaurant und Som Kitchen präsentieren ihre Spezialitäten, außerdem gibt es Thaimassage, Thaiboxen und diverse Schärfe-Rahmenprogramme.

Info "Amazing Thailand Festival", 1. 2. September, 11 23 Uhr, Eintritt frei. Creau (U2 Station Stadion).

("Schaufenster Magazin", 31.08.2018)