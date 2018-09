Jeder fünfte Basmatireis ist mangelhaft

Vor ein paar Jahren waren es die Reiswaffeln. Gerade in jenem Produkt, das Eltern gern Kleinkindern geben, wurde eine hohe Schadstoffbelastung gefunden. 2015 hat das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung in Reisprodukten einen höheren Arsengehalt festgestellt als in Reis selbst. Damals wurde die Empfehlung ausgesprochen, Reiswaffeln und andere Reisprodukte nur in Maßen zu konsumieren und Säuglinge und Kleinkinder „nicht ausschließlich mit reisbasierten Getränken wie Reismilch oder Beikost wie Reisbrei zu ernähren“. Der Hinweis, dass Reis dennoch Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung sein sollte, ging damals eher unter.

Jetzt ist es der Basmatireis, der bei einer aktuellen Untersuchung der deutschen Stiftung Warentest nicht gerade gut wegkommt. Jedes fünfte Produkt der 31 getesteten, auf dem deutschen Markt erhältlichen Produkte erwies sich dabei als mangelhaft, in Hinblick auf Geschmack, Schadstoffbelastung oder Echtheit (nur bestimmte Reissorten dürfen als Basmatireis verkauft werden). Die Prüfer haben dabei unter anderem Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln gefunden, etwa von einem Begasungsmittel, das Vorratsschädlinge während der Schiffsreise nach Europa bekämpfen soll.



Vollkornreis stärker belastet. Hinsichtlich Arsen gab es bei den getesteten Produkten allerdings Entwarnung. Seit Anfang 2016 gibt es für das in der Natur vorkommende Halbmetall Höchstwerte in Lebensmitteln. Arsen nimmt die Reispflanze über den Boden auf, anorganisches Arsen gilt als krebserregend. Die getesteten Produkte unterschritten alle den Grenzwert dafür. Mineralölbestände wurden nur in geringem Ausmaß gefunden, Vollkornkörner enthielten mehr davon als die weißen, das gelte auch für Arsen, schreibt die Stiftung. Immerhin ist dieser ungeschält, in der Schale befinden sich nicht nur viele Nährstoffe, sondern eben auch Schadstoffe. „Im Test schneidet kein Vollkornreis gut ab. Hierzulande lässt sich der Vollkornhunger auch mit anderen Getreidesorten stillen“, schreibt die Stiftung Warentest.

Bei den Prüfungen fielen einige Schadstoffe auf, die vorwiegend gegen Pilzerkrankungen und zur Schädlingsbekämpfungen eingesetzt werden, etwa Tricyclazol oder Carbendazim (die beide gegen Pilzbefall eingesetzt werden, in der EU aber nicht zugelassen sind), Thiamethoxam (das zu den Neonikotinoiden gehört, in der EU ab Ende 2018 nicht mehr angewendet werden darf), Aflatoxin (das durch Schimmel entstehen kann), Phosphan (ein Begasungsmittel, das umweltschädlich ist) und Methylbromid (ein Begasungsmittel gegen Vorratsschädlinge, das in der EU ebenfalls verboten, in den reisproduzierenden Ländern Indien und Pakistan aber erlaubt und ebenfalls bei verpacktem Reis unbedenklich ist, allerdings der Umwelt schadet). „Es gibt einige schwarze Schafe, die wir aufgezeigt haben. Bis jetzt gab es noch keine Reaktion von den Anbietern“, sagt dazu Birgit Rehlender von der Stiftung Warentest.



Test für Österreich folgt. All das gilt wohlgemerkt für auf dem deutschen Markt erhältliche Produkte. Das österreichische Magazin „Konsument“ hat ebenfalls einen Basmatireistest vorgenommen, allerdings werden die Ergebnisse erst in einem Monat präsentiert. Da Basmatireis aber aus einer bestimmten Region stammt und für ihn ein britisches Reinheitsgebot gilt, ist anzunehmen, dass sich die Ergebnisse nicht allzu stark unterscheiden werden.

„Aus unserer Sicht werden die Höchstgehalte von Arsen in Reis und Reisprodukten eingehalten“, sagt hingegen Ingrid Kiefer von der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages). Bei den Untersuchungen der letzten drei Jahre gab es nur eine Überschreitung des Höchstwertes von Arsen. „Dabei handelte es sich um roten Reis aus Frankreich, der auf tonhaltiger Erde wächst“, sagt Kiefer. Nachdem vor ein paar Jahren vor allem in Reisprodukten hohe Arsenwerte aufgedeckt worden waren, wurden in einer neuen EU-Verordnung mit 1.1. 2016 neue Höchstwerte festgelegt, die seitdem kaum überschritten wurden. Auch bei Pflanzenschutzmitteln gab es lediglich eine Überschreitung des Grenzwertes.

Dennoch hält die Ages die Empfehlung aufrecht, Kleinkindern nicht allzu viele Reisprodukte zu geben und auch als Erwachsener „im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes“ Reisprodukte nur gelegentlich und nicht täglich zu verzehren.



Nudel- statt Quellmethode. Dass der (wenn auch niedrige) Arsengehalt im Reis ebenso mit der Anbaumethode zu tun haben kann, kann sich Kiefer zumindest vorstellen. Die Wachstumsbedingungen der Pflanze seien so, dass Reis mehr Arsen aus dem Boden zieht als andere Pflanzen. „Der geflutete Anbau könnte die Arsenaufnahme begünstigen“, sagt Kiefer. Genaue Untersuchungen gibt es dazu noch nicht.

Der Konsument könne auch selbst den Arsengehalt im Reis minimieren, indem er ihn vor dem Kochen gründlich wäscht und auch auf die Wasser- statt auf die Quellmethode setzt. Dabei wird Reis, ähnlich wie bei Nudeln, mit einer vielfachen Menge Wasser gekocht und danach abgeseiht. Der Nachteil dabei: So werden auch Nährstoffe ausgespült. Generell gelte aber auch bei Arsen: Problematisch wird es dann, wenn man über einen längeren Zeitraum und in großen Mengen Reis mit erhöhtem Arsengehalt zu sich nimmt.

