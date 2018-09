Von der Getreidemühle zum Superfood-Hersteller

Wer eine rund 150 Jahre alte Mühle aufrecht erhalten und auch davon leben will, muss sich etwas einfallen lassen. Das kann man gut an der Schalk Mühle im steirischen Ilz beobachten. Denn während es früher viele kleine Getreidemühlen gab, gibt es heute lediglich eine Handvoll großer Mühlen, die sich das Geschäft aufteilen – mit wenigen Ausnahmen. „Die kleine Getreidemühle ist fast ausgestorben, genauso wie der kleine Schuster. Es schaffen nur weniger, offenbar ist Getreidemehl zu wenig emotional beladen“, sagt Rainer Schalk. Er führt gemeinsam mit seinem Bruder Franz die Mühle in sechster Generation – und hat ebendiese etwas umgekrempelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.09.2018)