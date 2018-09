Aus Mitleid: Köchin in USA betäubt Hummer mit Marihuana

Zusammengebundene Scheren und große Stielaugen. Wer einen lebenden Hummer in kochendes Wasser gibt, den plagt schon einmal das schlechte Gewissen. So ging es zumindest einer Restaurantbesitzerin mit Lizenz für Marihuana-Anbau im US-Bundesstaat Maine.

"Ich fühle mich schlecht, dass es für Hummer, die hierher kommen, keine Exit-Strategie gibt. Dies ist ein einmaliger Ort, aber letztendlich auf Kosten der kleinen Kreatur. Ich habe mich wirklich bemüht, das zu verbessern", erklärte Charlotte Gill in der Zeitung "Mount Desert Islander", wie der "Stern" berichtet.

Gelassenheit und Langzeiteffekt

Sie wagte also ein Experiment und legte eines der Schalentiere in eine Box mit etwas Wasser und einem Deckel. Danach blies sie Marihuana-Rauch ins Wasser. Das sollte das Tier sedieren. "Roscoe" so das Versuchskaninchen mit zwei Scheren, wurden nach dem Experiment die Gummibänder abgenommen. Noch drei Wochen später war er weitaus gelassener als andere Tiere im Becken.

Für Roscoe ging das Experiment übrigens gut aus: Als Dank entließ ihn Gill wieder zurück ins Meer. Sie behielt das Tier so lange um sicherzustellen, dass keine Nebenwirkungen auftreten. "Die eine Behandlung hatte einen signifikanten Langzeiteffekt", ist sich die Restaurantbesitzerin sicher.

Hummerfleisch schmeckt besser

Auf Wunsch der Gäste sediert sie die Hummer nun vorher mit Marihuana, in der nächsten Saison will sie - außer der Gast wünscht die herkömmliche Methode - alle Hummer so ruhigstellen. Angst, dass das THC vom Hummerfleisch aufgenommen wird, hat sie nicht.

"Für die neue Zubereitung werden wir die Hummer heißer garen, bei 215 Grad Celsius. Die chemische Struktur von THC löst sich bei 200 Grad Celsius auf." Besser würde der Hummer jedoch trotzdem schmecken. Denn die Tiere würden nicht gestresst, sondern glücklich sterben.

Verbot bereits in der Schweiz und Neuseeland

Gedanken um eine ethisch vertretbare Lösung beim Hummerkochen hat sich die Schweiz Anfang des Jahres gemacht. Das Kochen von lebendigen Hummern wurde verboten, empfohlen wird den Hummer vor den Gang ins Wasser mit einem Stromschlag oder einem Stich in den Kopf zu töten. Methoden, die für Gill nicht in Frage kommen. Bereits seit 1999 ist das Kochen von lebendigen Hummern übrigens in Neuseeland verboten.

