Finnen sind Europameister in Sachen Kaffee

Beinahe jeder und alles hat heute schon einen eigenen Tag, warum also nicht auch der Kaffee. Immerhin wieder der Tag des Kaffees (1. Oktober) in Österreich bereits seit 17 Jahren gefeiert, zumindest vom Österreichischen Kaffee- und Teeverband. Den aktuellen Tag des Kaffees hat der seit 1952 bestehende Verband zum Anlass genommen, sich die Kaffeegewohnheiten der Europäer, im Speziellen der Österreicher, genauer anzusehen. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass nicht die Italiener die Kaffeenation Europas sind, sondern die Finnen. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Finnen sind Spitzenreiter beim Kaffeekonsum

Beim Kaffeekonsum schlägt der hohe Norden die Italiener ebenso wie Österreich. Die Finnen sind (laut Statista Consumer Market Outlet) mit einem jährlichen Kaffeekonsum von 10,35 Kilogramm pro Kopf (2017) Spitzenreiter in Europa und auch Nordamerika (das ebenso untersucht wurde). Im Norden spielt Kaffee anscheinend eine besonders wichtige Rolle. Gefolgt werden die Finnen nämlich von den Niederländern (9,58 kg), den Schweden (9,40 kg), den Dänen (8,16 kg) und den Norwegern (7,76 kg). Auf Platz sechs folgt immerhin Österreich mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 7,33 Kilogramm. Das entspreche etwa drei Tassen Kaffee pro Tag, erklärt Johann Brunner, Geschäftsführer des Österreichischen Kaffeeverbandes bei der Präsentation der Studie. Erst auf Platz sieben folgen die Italiener mit 6,69 Kilogramm pro Jahr und Kopf. Die Amerikaner kommen auf nur 4,43 Kilogramm.

Filterkaffee im Norden, Espresso im Süden

Bei den Kaffeevorlieben sind im hohen Norden helle Röstungen und Filterkaffee beliebt. Je südlicher es wird, desto eher werden dunkle Röstungen und vor allem Espresso gefragt.

Niederländer geben am meisten für Kaffee aus

Heißgetränke sind übrigens der am schnellsten wachsende Markt der Welt, 85 Prozent davon sind auf Kaffee zurückzuführen. Am meisten Geld geben nicht die Finnen, sondern die Niederländer für Kaffee aus, nämlich 81,4 Euro pro Kopf und Jahr, gefolgt von den Italienern (66,6 Euro), den Finnen (65,1 Euro) und den Österreichern (62,9 Euro). Wobei die Österreicher die höchste Steigerung bei den Pro-Kopf-Ausgaben in den letzten Jahren aufweisen können (nämlich von 27,1 Euro im Jahr 2010 auf 62,9 Euro 2017).

Österreicher trinken ihren Kaffee am liebsten zu Hause

Die Österreicher trinken ihren Kaffee am liebsten zu Hause und aus dem Vollautomat, wie eine Umfrage des Magazins Falstaff (mit 500 Befragten) ergibt. 61 Prozent trinken den Kaffee am liebsten zu Hause, gefolgt vom traditionellen Kaffeehaus (22 Prozent) und modernen Cafés (12 Prozent). Nur zwei Prozent trinken ihren Kaffee am liebsten unterwegs. Die Zahl der Vollautomaten hat sich in den letzten 15 Jahren übrigens auf 38,1 Prozent verdreifacht. Der Anteil der Filterkaffeemaschinen hat sich hingegen von 74,2 Prozent (2003) auf 30,8 Prozent (2017) reduziert.

Die Hälfte der Österreicher kommt nicht ohne Kaffee aus

Kaffee ist für Österreicher offenbar wichtiger als Wein und Bier - zumindest offiziell. 37 Prozent der Österreicher nennen Kaffee ihr Lieblingsgetränk (für 56 Prozent ist es Wasser). Knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) geben an, dass sie den Alltag nicht ohne Kaffee überstehen würden.

(ks)