Frischer Ingwer zwischen Paprika und Wein

Vielleicht kommt es einem angesichts des derzeitigen Frühlingsgastspiels nur so vor. Vielleicht aber hat sich (spätestens) mit dem Sommer 2018 die Natur tatsächlich verändert. Das spüren nicht nur die Winzer, die immer früher ernten und, wenn auch noch nicht auf Nordlagen, aber doch teils auf höhere und nicht so sonnenexponierte Lagen ausweichen müssen (immerhin sind Alkoholbomben nicht mehr so gefragt). Plötzlich wird nicht nur in England Wein angebaut, um daraus Schaumwein zu machen. Auch hierzulande werden Pflanzen kultiviert, bei denen es früher hieß: geht nicht, weil viel zu kalt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.10.2018)