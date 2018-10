Demel fertigt Schoko-Jaguar anlässlich Sagmeister-Ausstellung

20 Tage lang arbeiteten fünf Zuckerbäcker an dem knallpinken Jaguar E-Type, der originalgetreu nachgebaut wurde und jetzt in der in der Auslage bei Demel am Kohlmarkt zu bewundern ist.

Die Zuckerbäcker bemühten sich um eine detailgetreue Konstruktion. – (c) Copyright 2018. All rights reserved.

Was mit dem "süßen" Jaguar passieren wird, ist noch unklar. – (c) Mischa Nawrata (Mischa Nawrata)

Anlass ist die Ausstellung "Sagmeister & Walsh: Beauty", die ab 24. Oktober im MAK zu sehen ist. Auch in der Ausstellung spielt der Jaguar E-Type - laut Enzo Ferrari das "schönste Auto aller Zeiten" eine Rolle.

Jaguar aus Schokolade und Zuckerguss

Die Idee zur süßen Installation stammt von Stefan Sagmeister, geformt wurde der E-Type aus Schokolade und feinstem Zuckerguss in den Maßen 190 x 65 x 50 cm in der Backstube von Demel.

Ausgestellt wird der Auto-Klassiker aus Zucker bis Ende November, danach wird er von der Weihnachtsdekoration abgelöst. Was danach mit dem Jaguar passieren wird, steht noch nicht fest.

(Red. )