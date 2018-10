Olivenernte in Mörbisch

Man mus ihn schon genau suchen, den Olivenhain inmitten der Weingärten. Nicht nur, dass die Rebstöcke in Mörbisch massiv in der Überzahl sind. Die Olivenbäumchen sind auch noch recht klein und unscheinbar. Würde da nicht ein Lieferwagen mit der Aufschrift „Olivia. Oliven aus Österreich“ stehen, könnte man glatt an der exotischen Kultur vorbeifahren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)